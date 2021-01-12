Şanzelize dev bir bahçeye dönüşecek

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, lüks restoran ve mağazalarıyla kentin en turistik noktalarından olan Şanzelize için

250 milyon euroluk projeye yeşil ışık yaktı. Paris’in merkezinin 1.9 kilometrelik bölümünün “olağanüstü bir bahçe”ye dönüşeceğini belirten Hidalgo, iddialı çalışmanın kentte yapılacak 2024 Yaz Olimpiyatları’na kadar gerçekleşmeyeceğinin altını çizdi.

30 yılda çok yıprandı

2018’den beri caddenin ve çevresinin büyük ölçüde yeniden tasarlanması için kampanya yürüten Champs-Elysees Komitesi de kararı memnuniyetle karşıladı. Komite başkanı Jean-Noel Reinhardt, şarkılara konu olan efsanevi caddenin son 30 yılda ihtişamını kaybederek çeşitli grevler ve ekonomik sorunlar nedeniyle yıprandığını belirtti. Komitenin gerçekleştirdiği halka açık görüşmenin sonunda yapılan planlar arasında, araçlar için alanı yarı yarıya azaltmak, yolları yeşil alanlara dönüştürmek ve ağaç tünelleri oluşturmak yer alıyor. Şanzelize’yi 2030 yılına kadar dönüştürmeyi amaçlayan plan kapsamında ünlü Concorde Meydanı’nın da yeniden tasarlanacağı bildirildi.