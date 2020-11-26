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26.11.2020 - 09:47 |

Sapık milyarderin ortağı Maxwell, '15 dakikada bir uyandırılıyor'

Avukatı, Ghislaine Maxwell’in en tehlikeli tutuklulardan daha ağır koşullarda hücrede tutulduğunu söyledi.

Sapık milyarderin ortağı Maxwell, '15 dakikada bir uyandırılıyor'

ABD’li pedofil milyarder Jeffrey Epstein'a seks amaçlı insan kaçakçılığında yardım etmekle suçlanan Ghislaine Maxwell’in, Epstein gibi hücrede kendisini öldürmesini engellemek için 15 dakikada bir uyandırıldığı açıklandı.

Avukatı tarafından kaleme alınan dava yazısında, Brooklyn'deki Metropolitan Cezaevi'nde tutulan Maxwell’in en tehlikeli tutuklulardan daha ağır koşullarda tutulduğu belirtilerek, “Mahkumiyetinin tamamını, aşırı ve saldırgan şekildi incelendiği ve 24 saat gözetlendiği fiili bir hücre hapsinde en kısıtlayıcı koşullarda geçiriyor” denildi.

Daha önce Manhattan’daki federal savcılığın mahkeme yargıcına yazdığı yazıda, Maxwell’in Kovid-19 nedeniyle korktuğu, test sonucunun negatif çıktığı, diğer tutuklulardan daha iyi bir tedavi gördüğü ve zorunlu tecrit altında olduğu belirtilmişti. Bu yazıya itiraz eden Maxwell’in avukatı Bobbi Sternheim, müvekkillinin hapishane koşullarının çok ağır olduğunu savundu. Avukatı, Maxwell’e iki defa koronavirüs testi yapıldığını, testi kabul etmezse 21 gün zorunlu tecritle tehdit edildiğini ve müvekilinin sonuçları asla öğrenemediğini anlattı.

Hapishanedeki görevliler dışında kimliği belirsiz bir kişinin hücreye girerek müvekkilinin fotoğraflarını çektiğini, kameranın yanı sıra bir başka cihazla da her hareketinin takip ediğini belirten avukat, “Durmadan çalışan kameraya rağmen Bayan Maxwell’in uykusu, nefes aldığından emin olmak için her 15 dakikada bir fener ışığıyla kesiliyor” diye yazdı.

Aralarında kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel taciz ve seks amaçlı insan kaçakçılığıyla suçlanan Epstein, geçen sene hücresinde intihar etmişti. Bir dönem sevgili olduğu Epstein'ın genç kızlara cinsel tacizde bulunmasına yardımcı olduğu suçlamasını reddeden Maxwell'in kefaletle serbest bırakılma talebiyse kabul edilmemişti. Gelecek sene hakim karşısına çıkması beklenen Maxwell suçlu bulunması halinde 35 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Kaynak: Independent Türkçe

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