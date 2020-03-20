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20.03.2020 - 07:00 |

Sarayı terk etti

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, dün salgın nedeniyle karantinada kalmak amacıyla Windsor Kalesi’ne gitmek için başkent Londra’daki Buckingham Sarayı’ndan ayrılırken görüntülendi.

Sarayı terk etti

93 yaşındaki kraliçenin 98 yaşındaki eşi Prens Philip ile bir süre önlem olarak Windsor Kalesi’nde kalacağı belirtildi. Yazılı bir açıklama yapan Kraliçe, “Birleşik Krallık ve dünya çapında birçok kişi ve ailenin büyük bir endişe ve belirsizlik dönemine girdiğini biliyoruz” ifadesini kullandı.

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