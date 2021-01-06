06.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Saray hırsızına 8 ay hapis
İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in başkent Londra’daki resmi konutu olan Buckingham Sarayı’nda 2015’ten beri mutfak personeli olarak çalışan Adamo Canto, kraliyete ait toplam 100 bin sterlin (1 milyon lira) değerindeki eşyaları çaldığı gerekçesiyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çaldığı 37 eşyayı internet üzerinden değerinin çok altında satarak 7,700 sterlin (77 bin lira) kazanan 37 yaşındaki Canto’nun dün hapse girdiği bildirildi. Öte yandan, Canto’nun çaldığı eşyalar arasında Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton’ın imzalı fotoğrafları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyareti için düzenlenen ziyafetin bir fotoğraf albümü ve değerli madalyalar da bulunuyor.