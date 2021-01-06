Saray hırsızına 8 ay hapis

Çaldığı 37 eşyayı internet üzerinden değerinin çok altında satarak 7,700 sterlin (77 bin lira) kazanan 37 yaşındaki Canto’nun dün hapse girdiği bildirildi. Öte yandan, Canto’nun çaldığı eşyalar arasında Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton’ın imzalı fotoğrafları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyareti için düzenlenen ziyafetin bir fotoğraf albümü ve değerli madalyalar da bulunuyor.



