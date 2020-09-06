06.09.2020 - 07:00 |
Sarayda ceset paniği
İngiltere’de Prens William ile eşi, Düşes Kate Middleton ve kraliyet ailesinden isimlerin oturduğu Kensington Sarayı’nda ceset paniği yaşandı.
Prens William ile Kate Middleton’ın üç çocuklarıyla birlikte yaşadığı konutun yakınındaki süs göletinde bir kadın cesedi bulundu. Polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor. Başkent Londra’da bahçe içinde yer alan tarihi Kensington Sarayı, İngiltere’nin en ünlü yapılarından biri.
Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.