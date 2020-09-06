Sarayda ceset paniği

Prens William ile Kate Middleton’ın üç çocuklarıyla birlikte yaşadığı konutun yakınındaki süs göletinde bir kadın cesedi bulundu. Polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor. Başkent Londra’da bahçe içinde yer alan tarihi Kensington Sarayı, İngiltere’nin en ünlü yapılarından biri.