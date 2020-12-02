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02.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Saraydan çalıp internette satmış!

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in resmi konutu Buckingham Sarayı’nda yemek asistanı olan 37 yaşındaki Adamo Canto, mahkemede 11 Kasım 2019 ile 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında sarayda yaptığı üç hırsızlık suçunu kabul etti.

Saraydan çalıp internette satmış!

Mahkeme, Canto’nun saraydan çaldığı 77 eşya arasından değerleri 10 bin ila 100 bin sterlin arasında değişen 37 eşyayı eBay’de gerçek değerinin “çok altında” sattığını söyledi. Canto’nun aralarında Prens William ile eşi Düşes Kate’in imzalı fotoğrafı ve bazı madalyaların bulunduğu eşyalardan 7 bin sterlin kazandığı ifade edildi. Şartlı kefaletle serbest bırakılan Canto’nun hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

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