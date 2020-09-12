12.09.2020 - 16:40 | | DHA
Sarı yelekliler yeniden sokakta!
Fransa’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen Sarı Yelekliler protestoları tekrar başladı. Paris sokaklarında savaşı andıran görüntüler var.
Fransa’da 2018 yılında başlayan ve koronavirüs nedeniyle duran Sarı Yelekliler protestoları tekrar alevlendi. Göstericiler, başkent Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanarak yürüyüşe başladı. Kentte metro seferleri durdurulurken; Champs-Elysees Meydanı, güvenlik gerekçeleriyle kapatıldı.
Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ana kadar 54 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca göstericilerin Paris merkezli BFM TV kanalının binasına girdiği aktarıldı.
MHP Lideri Bahçeli Milli İrade Sempozyumu'nda konuştuMHP Lideri Devlet Bahçeli 12 Eylül'ün 40. yılında Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu. Devlet Bahçeli, "Yunanistan bugün Doğu Akdeniz'de provokasyonlarına devam ediyorsa bu 12 Eylül'ün mirasıdır." dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklamalarında "Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalıdır. Millet iradesi yalnızca Allah'ın himayesine girer." ifadelerini kullandı.