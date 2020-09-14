Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, Fransa’nın Korsika Adası’nda 10 Eylül’de Med7 olarak anılan Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderlerinin katıldığı toplantıda, Malta’nın da bulunma amacının diyalog çabalarını sürdürme isteğinden kaynaklandığını söyledi. Milliyet’e özel açıklamalarda bulunan Bartolo, “Bildiride, Türkiye’ye yönelik bir yaptırım isteği olduğu da doğru. Ülkelerden bazıları yaptırımı bazıları ise diyaloğu destekledi. Ben Mısır, Yunanistan, GKRY’nin “diyalog” yönündeki mesajlarını Türkiye’ye getirdim” dedi.

Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Bartolo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü, Libya, Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin tepki gösterdiği MED7 toplantısı gibi kritik konularda Milliyet’e özel açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz’deki problemin karmaşık ve bu nedenle bir çırpıda çözülemeyecek nitelikte olduğunu belirten Bartolo, “Vakit tüm tartışmalara barışçıl çözüm önerileri getirme vaktidir. Savaş ihtimali düşünülemez bile, bu acılarla dolu olur. Ağzımızdan çıkan her bir söz barışa mı savaşa mı hizmet ediyor, bunu düşünmek lazım. Şu an üzerine çalıştığımız konu, bir masa etrafında tekrardan nasıl ve hangi yollarla oturabileceğimizdir. Bakan Çavuşoğlu ile de buna kafa yorduk” dedi.

‘Amaç diyalog’

Maltalı Bakan, Fransa’nın ev sahipliğinde Korsika’da düzenlenen İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi GKRY) liderlerinin katıldığı ve AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım listesi oluşturmaya hazır olduğuna dair ifadelerin yer aldığı Med7 bildirisini de değerlendirdi. “Türkiye karşıtı olarak değerlendirilen o toplantıda Malta’nın da yer alması, diyalog çabalarını sürdürme isteğinden kaynaklanıyor. Başka bir anlam yüklenmemeli. O toplantıda bu diyalog çağrısını sürdürmek isteyen tek ülke de Malta değildi” diyen Bartolo sözlerini “Bildiride, Türkiye’ye yönelik bir yaptırım isteği olduğu da doğru. Ancak asıl amaç gerginliği sona erdirip, diyalog çabalarını desteklemekti. Ülkelerden bazıları yaptırımı bazılarıysa diyaloğu destekledi” ifadesini kullandı.

‘Mesaj getirdim’

Yakan zamanda bir konferans düzenlenmesinin planlandığını belirten Malta Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konferansta Türkiye ve AB’nin geleceğine ilişkin bir başlığında yer almasını da bekliyoruz. Küçük bir ülke olduğumuz için ülkeler bizimle yaptıkları görüşmelerde üzerlerinde bir tehdit mekanizması hissetmiyor. Ben de Kahire, Yunanistan, GKRY’nin mesajlarını Türkiye’ye getirdim. Karşı tarafın “diyalog” mesajını Türkiye’ye getirdim. Onlar da barışçıl bir çözüm ve artık görüşmelere başlanmasını istiyor. Türkiye’nin talebi ise, ön koşulsuz diyalog süreci. Karşı tarafa da bu mesajı ileteceğim. Yunanistan’ın Türkiye ile NATO’da tartışmaya girmek istediğinin farkındayız ancak bizim beklentimiz, bu iddialar karşısında daha sabırlı olunması. Ne yapıldığı ve ne söylenildiğinin, hizmet ettiği amacın artık farkına varılmalı. Tüm ülkeler zaten COVİD-19 pandemisinin getirdiği ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Daha iyisi için daha çok mücadele gerek.”

‘Muhatabımız Akile Salih’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile birlikte Libya’ya ziyaretine de değinen Bartolo “Bizim Türkiye ile işbirliğimiz sonucu çok sayıda yerlerinden edilmişe destek olundu. Bizim Türkiye ile işbirliğimiz sonucunda her iki taraftan da aynı gün ateşkes çağrısı geldi. Hafter tarafıyla hiç görüşmedim. Sadece Akile Salih ile konuştum. Zaten ateşkes çağrısı da Salih’ten geldi ve artık muhatap olarak Salih’i kabul ediyoruz. Bu da gerçekten bir masaya oturulup, birlikte çalışılabileceği anlamını taşıyor. Salih bizimle birlikte çalışmak istiyor. Umutlu barış çağrısı ondan geldi. Serrac ile aralarındaki ilişki oldukça pozitif” dedi.