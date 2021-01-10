MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Savaş uçaklarının kraliçesinden veda
ABONE OL
10.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Savaş uçaklarının kraliçesinden veda

İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı’nda görev yapan kadın pilotların hayattaki son temsilcisi olan Eleanor Wadsworth, 103 yaşında yaşamını yitirdi.

Savaş uçaklarının kraliçesinden veda

1939’da savaş çıktıktan sonra hava taşımacılığı yardımcı stajyer pilot programına (ATA) katılarak kariyerine başlayan Wadsworth, ATA’ya kabul edilen toplam 166 kadından biriydi. Efsane pilot, ikonik Hurricane, Spitfire ve Mustang gibi savaş uçakları da dahil olmak üzere
22 farklı uçağı uçurmayı başardı.

590 saat uçtu

Wadsworth daha önce hiç uçak kullanmayan kişileri kabul eden programa dahil olduktan sonra savaşın bittiği 1945’e kadar 430’u tek başına olmak üzere 590 uçuş saatine sahipti. Savaşın sonunda hizmetini tamamladıktan sonra evlenen ve çocuk sahibi olan Wadsworth bir daha hiç pilotluk yapmadı. Emekli Hava Mareşal Chris Elliot, Wadsworth için “Pilotluk bir kadın için alışılmadık bir işti ve onlar İkinci Dünya Savaşı’nın bilinmeyen kahramanlarıydı, özverili bir şekilde tehlikeye doğru uçuyorlardı” dedi.

"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gez...Çek...Yaz...

Gez...Çek...Yaz...

Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

Son dakika... Koronayla savaşacak 7 Türk aşısı yolda!

Son dakika... Koronayla savaşacak 7 Türk aşısı yolda!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet