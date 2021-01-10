Savaş uçaklarının kraliçesinden veda

1939’da savaş çıktıktan sonra hava taşımacılığı yardımcı stajyer pilot programına (ATA) katılarak kariyerine başlayan Wadsworth, ATA’ya kabul edilen toplam 166 kadından biriydi. Efsane pilot, ikonik Hurricane, Spitfire ve Mustang gibi savaş uçakları da dahil olmak üzere

22 farklı uçağı uçurmayı başardı.



590 saat uçtu



Wadsworth daha önce hiç uçak kullanmayan kişileri kabul eden programa dahil olduktan sonra savaşın bittiği 1945’e kadar 430’u tek başına olmak üzere 590 uçuş saatine sahipti. Savaşın sonunda hizmetini tamamladıktan sonra evlenen ve çocuk sahibi olan Wadsworth bir daha hiç pilotluk yapmadı. Emekli Hava Mareşal Chris Elliot, Wadsworth için “Pilotluk bir kadın için alışılmadık bir işti ve onlar İkinci Dünya Savaşı’nın bilinmeyen kahramanlarıydı, özverili bir şekilde tehlikeye doğru uçuyorlardı” dedi.