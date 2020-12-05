05.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Savaşın şifresi denizin dibindeydi
Nazilerin 2’nci Dünya Savaşı’nda Avrupa’daki Alman kuvvetlerine şifreli mesajlar göndermek için kullandığı bir ‘enigma makinesi’, Baltık Denizi’nde dalgıçlar tarafından bulundu.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan Gabriele Dederer, Almanya’nın kuzeyindeki Gelting Körfezi’nde bulunan cihazın çok önemli olduğunu söyledi. Cihazı bulan dalgıçlardan Florian Huber, “1945’te 47 Alman denizaltısı, gemilerin müttefiklerin eline geçmemesi için mürettebat tarafından batırılmıştı. Enigma bu sırada denize düşmüş olmalı” dedi. Nazilerin kullandığı enigma makineleri, İngilizler tarafından çözüldükten sonra savaşın seyri değişmişti. Bazı tarihçiler, enigma kod sisteminin deşifre olması sayesinde savaşın iki yıl önce bittiğini öne sürüyor.
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.