Savaşın şifresi denizin dibindeydi

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’ndan Gabriele Dederer, Almanya’nın kuzeyindeki Gelting Körfezi’nde bulunan cihazın çok önemli olduğunu söyledi. Cihazı bulan dalgıçlardan Florian Huber, “1945’te 47 Alman denizaltısı, gemilerin müttefiklerin eline geçmemesi için mürettebat tarafından batırılmıştı. Enigma bu sırada denize düşmüş olmalı” dedi. Nazilerin kullandığı enigma makineleri, İngilizler tarafından çözüldükten sonra savaşın seyri değişmişti. Bazı tarihçiler, enigma kod sisteminin deşifre olması sayesinde savaşın iki yıl önce bittiğini öne sürüyor.