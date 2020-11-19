‘Seçim güvenli’ dedi, kovuldu

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Krebs’i “seçim güvenliği konusunda son derece asılsız şeyler söylediği için” kovduğunu duyurdu. Trump, “Krebs’in 2020 seçimlerindeki güvenlik meselelerine ilişkin yaptığı açıklama oldukça yanlış. Bu seçimlerde büyük usulsüzlükler ve hileler oldu, ölü insanlar adına oy kullanıldı, gözlemcilerin seçim merkezlerine girilmesine izin verilmedi. Oy sayma makinelerindeki sözde teknik problemler Trump için kullanılan oyları Biden’ın hanesine yazdı ve daha neler neler oldu” dedi. Görevden alındıktan sonra Krebs, “Hizmet etmekten gurur duydum. İşimizi doğru şekilde yaptık. Bugün savunma, yarın güvenlik” açıklaması yaptı.

Öte yandan Trump’ın ekibi, “usulsüz” şekilde oy sayım merkezlerine alınmadıkları gerekçesiyle Pensilvanya eyaletinde açtığı davayı kaybetti. Mahkeme, gözlemcilerin Philadelphia’da nerede duracaklarına ilişkin bir kural olmadığına hükmetti.

Biden’a gayrı resmi brifing verildi

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, Beyaz Saray’a geçiş sürecinde Trump yönetiminin iş birliği yapmayı reddetmesi üzerine eski istihbarat görevlileri, diplomat ve ulusal güvenlik uzmanlarından gayri resmi ulusal güvenlik brifingi aldı. ABD’de seçilmiş başkana ulusal güvenlik brfingi veriliyor; ancak Trump yönetimi Biden’ın bu brifingi almasını engelliyor. Biden’a birifingi verenler arasında Obama yönetiminin eski ulusal güvenlik danışmanı Tony Blinken, ABD’nin eski BM Daimi Temsilcisi Samantha Powers gibi isimler yer aldı.