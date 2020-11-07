Seçimin sonucu ilişkilerin eksenini belirleyecek...

Ankara, ABD Başkanlık seçiminde hangi aday ipi göğüslerse göğüslesin yeni dönemde kurumlar arası diyaloğun zayıflığı, ABD’nin terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/PYD’ye verdiği destek ve Kongre’nin Türkiye aleyhtarı tutumu gibi temel sorunların çözümünde hızla yol almak istiyor, bu nedenle de strateji belirliyor.

Kurumlar devre dışı

Diplomatik gözlemciler, Trump’ın tekrardan başkan seçilmesi durumunda ikili ilişkilerde mevcut durumun devamına işaret ederken, Biden’ın seçilmesi halinde “kurumlar arası stratejik diyalogun geliştirilmesinin” önem kazanacağını vurguluyor.

Trump döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerde belirleyici rolün başkanlar arasındaki ilişki olduğuna dikkat çekilirken, buna karşın başkanlar düzeyindeki iyi ilişkilerin kurumlara yansıtılamadığı, dışişleri, savunma bakanlıkları ile istihbarat kurumları arasındaki ilişkilerin iyi işletilemediği hatırlatılıyor.

Trump’ın S-400 hava savunma sistemi, Halkbank davası gibi süreçlerde, Türkiye’ye hak verse de, kurumlar arasında ilişkileri işletemediği, “farklı çizgilerini korunduğu” belirtiliyor. Ticari ilişkilerde hiç yol katedilememesi de aynı şekilde kurumlar arası iletişimsizliğe bağlanıyor. Trump’ın ikinci kez seçilmesi halinde, ‘seçim kaygısı’ ortadan kalkacağı için, Kongre’nin aleyhtar girişimlerine daha baskın şekilde karşı koyabileceği belirtiliyor.

Biden’ın ise daha önce tepki çeken açıklamalarına karşın, seçilmesi halinde Türkiye’ye karşı düşmanca bir tutum gütmeyeceği belirtiliyor. Diplomatik kaynaklar, Biden’ın Türkiye’nin ABD’ye daha yakın bir pozisyonda yer alması için çaba harcayacağını ifade ediyor.

Kaynaklar, Libya, Yukarı Karabağ ve Suriye başta olmak üzere, kritik konularda kim seçilirse seçilsin Türkiye’siz yol haritası çizemeyeceğine işaret ediyor.