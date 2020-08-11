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11.08.2020 - 10:36 | | AA

Sele aynı aileden 11 kurban

Panama'da aşırı yağış sonucu taşan Bejuco Nehri bir aile faciasına yol açtı, evlerinin saz ve samanlarla örülü çatısına tırmanan aile üyelerinden yalnızca altısı kurtulabildi.

Sele aynı aileden 11 kurban

Panama'da hafta sonu boyunca etkili olan selde aynı aileden 9'u çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Koruma Sistemi Dairesi Direktörü Carlos Rumbo, Veraguas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Bejuco Nehri'nin taşan sularının yol açtığı selde aynı aileden yaşları 4 ila 12 olan 9 çocuk ile 1'i hamile 2 kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Selin vurduğu esnada 17 kişilik ailenin, yaşadıkları evin saz ve samanlarla örülü çatısına tırmandığı ancak çatının ahşap çerçevenin çökmesi sonucu tüm ailenin sulara kapıldığı ifade edildi.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, yaptığı açıklamada, sel nedeniyle yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, aileye yardımda bulunma sözü verdi.

Panamalı yetkililer de afet bölgesini ziyaret etti.

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