17.06.2020 - 15:49 | | DHA
Semptom göstermeyen hastaları da tespit eden coroan virüs testi geliştirildi
İngiltere’de Birmingham Üniversitesi tarafından geliştirilen corona virüs (Covid-19) testinin semptom göstermeyen hastaları da tespit ettiği belirtildi.
Birmingham Üniversitesi tarafından geliştirilen corona virüs testinin hiçbir semptom göstermeyenler de dahil olmak üzere hastaların yüzde 98’ini tespit edebileceği ifade edildi.
Birmingham Üniversitesi İmmünoloji ve İmmünoterapi Enstitüsü'nden Dr. Alex Richter, sonuçların bin Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanının yer aldığı çalışmalara dayandığını söyledi.
Ritcher gelecek ay tanıtılacak olan testin çığır açacağını da iddia etti.
Ünlü çiftin oğlunun acil servis önünde ‘yanlışlıkla’ öldürüldüğü saldırı kameradaŞişli'de 7 Ocak tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu hakim karşısına çıktı. Sanık Akın Kutlu savunmasında, "Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu" dedi. Duruşmada anne Figen Mays ağlayarak verdiği ifadesinde, "Oğlum kollarıma düştü, sonra da yere düştü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" derken, baba Randolp Ward Mays ise ağlayarak "Şikayetçiyim" dedi.