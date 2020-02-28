MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Senatör Graham’dan "İdlib'de uçuşa yasak bölge" çağrısı
ABONE OL
28.02.2020 - 00:22 | | AA

Senatör Graham’dan "İdlib'de uçuşa yasak bölge" çağrısı

ABD’nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile uluslararası topluma, "İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

Senatör Graham’dan "İdlib'de uçuşa yasak bölge" çağrısı

Graham, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib’in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullandı.

Bunun on yıllardan beri yaşanan en büyük insani felaket olduğuna dikkati çeken Graham, "İran ile Rusya tarafından desteklenen Esed’in, bu gaddar saldırısının durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye’deki savaşın siyasi bir çözüme kavuşacağına yönelik güvenim tamdır"

Türkiye’nin İdlib’e müdahalesini takdirle karşılayan Graham, şunları kaydetti:

"Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir.

Sayın Başkan (Trump), bu katliamı durdurmak, milyonlarca daha mültecinin Suriye’den kaçabileceği daha büyük bir kaosa yol açacak insani krizin önüne geçmek ulusal güvenlik menfaatimizedir. ABD öncülüğündeki uluslararası toplumun; Rusya, İran ve Esed’e karşı durabileceğine, onların çekilerek Suriye’deki savaşın siyasi bir çözüme kavuşacağına yönelik güvenim tamdır."

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 Şubat Milli Piyango çekilişi saat kaçta? MPİ çekiliş sonuçları açıklanıyor

28 Şubat Milli Piyango çekilişi saat kaçta? MPİ çekiliş sonuçları açıklanıyor

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Sıradaki Haber