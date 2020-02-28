Senatör Graham’dan "İdlib'de uçuşa yasak bölge" çağrısı

Graham, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib’in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullandı.

Bunun on yıllardan beri yaşanan en büyük insani felaket olduğuna dikkati çeken Graham, "İran ile Rusya tarafından desteklenen Esed’in, bu gaddar saldırısının durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye’deki savaşın siyasi bir çözüme kavuşacağına yönelik güvenim tamdır"

Türkiye’nin İdlib’e müdahalesini takdirle karşılayan Graham, şunları kaydetti:

"Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir.

Sayın Başkan (Trump), bu katliamı durdurmak, milyonlarca daha mültecinin Suriye’den kaçabileceği daha büyük bir kaosa yol açacak insani krizin önüne geçmek ulusal güvenlik menfaatimizedir. ABD öncülüğündeki uluslararası toplumun; Rusya, İran ve Esed’e karşı durabileceğine, onların çekilerek Suriye’deki savaşın siyasi bir çözüme kavuşacağına yönelik güvenim tamdır."