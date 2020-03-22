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22.03.2020 - 04:41 | | AA

Senegal'de corona virüs vaka sayısı 50'yi geçti

Batı Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen vakaların sayısı 56'ya yükseldi.

Senegal'de corona virüs vaka sayısı 50'yi geçti

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 24 saat içerisinde koronavirüs semptomu gösteren 31 kişiden 9'nun test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 5'i yurt dışından gelen 4'ü temas yoluyla bulaşmış vakalarla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 56'ya çıktığı ifade edildi.

Ayrıca virüsün yayılmasının önüne geçmek için halkın belirtilen tavsiyelere uymaları çağrısında bulunulan açıklamada, alınan tedbirlere uymayanların cezalandırılacağı kaydedildi.

Çad'da mahkumlar koronavirüs arbedesi sırasında firar etti

Öte yandan 1 Kovid-19 vakasının görüldüğü Çad'da Mısırlı bir mahkumun Encemine Hapishanesi'ne transferi sırasında koronavirüslü olduğu gerekçesiyle arbede çıktı.

Çad Adalet Bakanı Djimet Arabi çıkan arbedede kaçma girişiminde bulunan mahkumlardan ikisinin öldürüldüğünü 4'ünün yaralandığını belirtti.

Kargaşadan faydalanan 4 mahkumun ise hapishaneden firar ettiğini aktaran Arabi, güvenlik güçlerinin firarileri yakalamak için çalışma başlattığını kaydetti.

Ülkedeki bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ise kaçan mahkum sayısının 30'dan fazla olduğunu iddia etti.

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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