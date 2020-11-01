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01.11.2020 - 05:25 | | AA

Senegalli ünlü tarihçi Iba Der Thiam hayatını kaybetti

Senegal'in önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam hayatını kaybetti.

Senegalli ünlü tarihçi Iba Der Thiam hayatını kaybetti

Yerel basında çıkan haberlere göre, 83 yaşındaki Thiam, başkent Dakar'daki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Ülkenin en önemli tarihçilerinden kabul edilen Thiam, 1983'ten 1988'e kadar Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunda (UNESCO) da çeşitli görevler üstlenen Thiam, 2000'de cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Thiam, Anadolu Ajansının 2017'de hayata geçirdiği "Yükselen Afrika" projesinin Senegal ayağına da katkı sağlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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