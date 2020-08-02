Servetine servet katıyor

Jared Kushner ve Ivanka Trump’ın, 2019’da birlikte ve ayrı sahip oldukları şirketlerden 36.2 milyon ile 157 milyon dolar arasında kazandığı açıklandı. Ünlü çift sahip oldukları şirketlerden ayrı olarak Başkan Trump’a danışmanlık hizmeti de veriyor. İkilinin kazançlarının yaklaşık 3 milyon dolarını, Trump’ın desteklediği politikalardan fayda gören şirketlerden kazanması dikkat çekiyor. Bu nedenle çiftin pozisyonlarını kullanarak haksız kazanç elde ettiği yönünde sert eleştiriler yapılıyor.