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02.08.2020 - 07:00 |

Servetine servet katıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı İvanka Trump ve eşi Jared Kushner’in, 2019 yılında 39 milyon dolar kazanç elde ettikleri açıklandı.

Servetine servet katıyor

 

Jared Kushner ve Ivanka Trump’ın, 2019’da birlikte ve ayrı sahip oldukları şirketlerden 36.2 milyon ile 157 milyon dolar arasında kazandığı açıklandı. Ünlü çift sahip oldukları şirketlerden ayrı olarak Başkan Trump’a danışmanlık hizmeti de veriyor. İkilinin kazançlarının yaklaşık 3 milyon dolarını, Trump’ın desteklediği politikalardan fayda gören şirketlerden kazanması dikkat çekiyor. Bu nedenle çiftin pozisyonlarını kullanarak haksız kazanç elde ettiği yönünde sert eleştiriler yapılıyor.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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