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09.02.2021 - 07:00 |

Servetini gizlemek için ‘paravan’ kullandı

İngiltere’de yayımlanan The Guardian gazetesine göre 500 milyon dolar serveti olduğu tahmin edilen Kraliçe 2. Elizabeth sahip olduğu hisselerin kamuoyunun bilgisi dışında tutulmaya devam edilmesi için özel avukatı aracılığıyla siyasilere baskı yapmış.

Servetini gizlemek için ‘paravan’ kullandı

Gazetenin haberinde, dönemin Ticaret Bakanı Geoffrey Howe’un başka bir bakana gönderdiği mektuba dayanılarak, paravan şirketlere hissedarlarının kimliğini açıklama zorunluluğu getiren Şirketler Yasası tasarısından Saray’ın önceden haberdar edildiği ve Kraliçe’nin avukatlarının devreye girdiği belirtiliyor. Merkez Bankası’nın bulduğu bir formülle, Kraliçe’nin hisselerinin aktarılacağı “Bank of England Nominees” adlı bir paravan şirket kuruldu. Yasa tasarısıyla Bank of England Nominees’in de bulunduğu bazı şirketler, hissedarlarını açıklama zorunluluğundan muaf tutuldu. Guardian’a göre o dönem bu düzenleme, devlet başkanları ve hükümetleri korumaya yönelik bir girişim olarak sunuldu. Ancak gazete düzenlemenin gerçekte Kraliçe için yapıldığını öne sürdü. Buckingham Sarayı, iddiaları yalanladı.

500 milyon $’lık servet

Servetini gizlemeye yönelik hazırlanan yasa Kraliçe’nin hisselerine 2011’e kadar koruma sağladı. Bu tarihte hükümet Bank of England’ın muafiyetini kaldırdı. Dört yıl önce de şirket kapandı. Şirketteki hisselere ne olduğu bilinmiyor. Sunday Times’ın açıkladığı İngiltere’nin en zenginleri listesinde Kraliçe’nin tahmini servetinin 350 milyon sterlin (480 milyon dolar) olduğu belirtildi.

 

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