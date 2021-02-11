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11.02.2021 - 07:00 |

‘Sevgi korkudan daha güçlü’

Rusya’da muhalefet, 14 Şubat’ta ülke çapında yeni bir eyleme hazırlanıyor. Buna göre, eylemciler kendi evleri önünde fener yakarak hükümete tepkilerini gösterecek

‘Sevgi korkudan daha güçlü’

Rusya’da muhalif isim Aleksey Navalni’nin hapse gönderilmesiyle şiddetlenen eylemler yeni bir boyut kazanıyor. Navalni’nin ekibi, polisin çok sert müdahalesinin gerçekleştiği büyük protestolar yerine binaların önlerinde eylemler düzenleneceğini duyurdu. Buna göre, bu pazar günü, Sevgililer Günü’nde Navalni destekçileri kendi yaşadıkları bölgede eylemlerini gerçekleştirecek. Navalni’nin ekibi, bu yöntemle protestoculara sert müdahaleler yapılmasını önlemeyi umduklarını ifade etti.

Muhalif liderin bölgesel ağını yöneten Leonid Volkov, insanların yaşadıkları binanın veya yakınlarındaki bir binanın avlusunda toplanıp belli bir süre boyunca telefonlarının ışığını yakacağını söyledi. Bu çağrının ardından Rus yetkililer harekete geçti ve Volkov hakkında gözaltı kararı çıkardı. Ancak Volkov Litvanya’da bulunuyor.

Gözaltı kararı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Navalni’nin destekçileri tarafından 14 Şubat’ta düzenlenmesi planlanan ‘Sevgi korkudan daha güçlü’ adlı fenerli eylemin Batı’nın etkisiyle organize edildiğini öne sürdü. Zaharova, şu anda kendilerini muhalif olarak tanımlayan ve yasadışı eylem çağrısı yapan herkesin arkasında Batılı organizatörleri gördüklerini vurguladı.
Belarus’taki hükûmet karşıtı protestocular da polis müdahalesini önlemek için mahallelerde küçük çaplı ve dağınık eylemler düzenlemişti. Rusya’da Navalni’nin tutuklanmasından sonra meydana gelen eylemlerde polis, protestoculara sert müdahalelerde bulunmuş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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