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19.09.2020 - 12:47 | | DHA

Sevgilisinin iki çocuğuna cinsel istismarda bulunup bıçakla öldürdü

Rusya’da internetten tanıştığı sevgilisinin 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızına cinsel istismarda bulunmasının ardından öldürmekle suçlanan şüpheli Vitaly Molchanov, özel operasyonla yakalandı.

Sevgilisinin iki çocuğuna cinsel istismarda bulunup bıçakla öldürdü

Olay, Rusya’nın Rybinsk kentinde gerçekleşti. Vitaly Molchanov (41) adlı şüpheli, internette tanışma sitesinden tanıştığı sevgilisi Valentina Saprunova'nın 8 ve 13 yaşlarındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ve daha sonra çocukları öldürdüğü bildirildi.

Daha öncede cinsel saldırı suçundan sabıkası bulunan Molchanov’un sevgilisi Valentina Saprunova ile internette bir tanışma sitesinden tanıştığı ifade edildi. Hemşire Saprunova’nın, Molchanov ile 1 aydır beraber yaşadığı ve bir akşam hastaneden eve geldiğinde her yeri kan için bulduğu belirtildi. Saprunova’nın Elena ve Yana adlı kız çocuklarının bıçakla öldürüldüğü ifade edildi.

Sevgilisinin iki çocuğuna cinsel istismarda bulunup bıçakla öldürdü


Güvenlik güçlerinin olayla ilgili yaptığı özel operasyonda Molchanov'nun kentin girişinde çalılıkların altında saklanırken bulunduğu kaydedildi.Molchanov polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan adli tıp kanıtlarına göre iki kardeşin de cinsel istismara uğradığı belirtildi. Öte yandan, İki kıza cinsel istismarda bulunmak ve öldürülmesine ilişkin adli soruşturma kapsamında Molchanov’un bugün sorgulanacağı ifade edildi.

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