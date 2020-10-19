MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam dayak yedi
ABONE OL
19.10.2020 - 13:07 |

Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam dayak yedi

ABD'de, 46 yaşındaki Katanya Jordan sevgilisiyle birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra ilişkiye girmek istedi. Bu isteği reddedilen kadın, duruma sinirlenerek sevgilisine saldırdı. Öfkeli kadın, olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklandı.

Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam dayak yedi

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen olayda, Katanya Jordan isimli bir kadın, sevgilisiyle uyuşturucu kullandıktan sonra ilişkiye girmek istedi. İsteği sevgilisi tarafından reddedilince Katanya çılgına döndü ve sevgilisine saldırdı.

İsmi açıklanmayan adam, birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra Katanya'nın birden ilişkiye girmek istediğini söyledi. Bu isteği reddetmesinin ardından sevgilisinin kendisine saldırdığını belirten adam aldığı darbelerin ardından yaralandı.

"HAPİS CEZASI ALMASI BEKLENİYOR"

Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurduktan sonra şiddet uygulayan kadını gözaltına aldı. Nöbetçi mahkeme tarafından saldırı suçlamasıyla cezaevine gönderilen kadının birkaç aylık hapis cezası alması bekleniyor.

    Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kameradaSivas'ta seyir halindeki kamyonete asılan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Çocukların bu davranışı çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadir Şeker kimdir, olayı nedir, ne kadar ceza aldı? Kadir Şeker davasında son gelişme nedir?

    Kadir Şeker kimdir, olayı nedir, ne kadar ceza aldı? Kadir Şeker davasında son gelişme nedir?

    Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

    Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

    Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

    Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

    Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    Sıradaki Haber