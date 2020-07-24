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24.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Sevgilisinin sırtında uçtu

İtalya’da wingsuit sporcuları Alessio Spina ve sevgilisi Giulia Calcaterra birlikte uçtu.

Sevgilisinin sırtında uçtu

Paraşüt ve kanatlı bir kıyafetle uçaktan atlayan Calcaterra, havadayken sevgilisinin sırtına “bindi”. Bir süre böyle uçan çift sonra 5 bin fit yüksekteyken ayrılıp, paraşütlerle iniş yaptı. 

İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
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