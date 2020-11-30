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30.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Sevgilisinin yüzünden iki yıl yattı

Konferans için gittiği İran’da casusluk suçlamasıyla tutuklanan Avustralyalı akademisyen geçen hafta bırakıldı. Suçlamayı reddeden akademisyenin İran’da iki yıl hapsedilmesinin nedeninin İsrailli sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Sevgilisinin yüzünden iki yıl yattı

Orta Doğu politikaları uzmanı Dr. Kylie Moore-Gilbert, İngiliz kökenli bir Avustralya vatandaşı. Avustralya’da Melbourne Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaparken, 2018 yılında bir konferans için İran’ın başkenti Tahran’a gitmesiyle cezaeviyle tanıştı. Dr. Kylie Moore Gilbert o tarihte ülkesine dönerken, Tahran Havalimanı’nda “casusluk” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan akademisyen, suçlamayı reddetmesine rağmen mahkum edilerek 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İran’ın kötü şöhretiyle ünlü cezaevlerinde iki yıl geçiren akademisyen geçen perşembe günü serbest bırakıldı.

İlişkiyi tespit ettiler

Avustralya’ya dönen Moore-Gilbert’in diplomatik müzakereler sonucunda, Tayland’daki 3 İranlı tutukluyla takas edildiği öğrenildi. Avustralya basını ise akademisyenin casuslukla suçlanmasındaki tek nedenin, sevgilisinin İsrailli olmasından kaynaklandığını yazdı. 2018’de Tahran’a gittiğinde akademisyenin ilişkilerini araştıran İran istihbaratının, Moore-Gilbert’in sevgilisinin İsrailli olduğunu tespit etmesiyle harekete geçildiği belirtildi. Moore-Gilbert’in İran’da bilgi toplayıp, bunları erkek arkadaşı aracılığıyla İsrail’e aktardığı suçlamasının akademisyenin iki yılına mal olduğu ifade edildi.

 

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