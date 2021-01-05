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05.01.2021 - 02:15 | | AA

Seyşeller’de Kovid-19’dan ilk can kaybı yaşandı

Afrika’nın doğusunda Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Seyşeller’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti.

Seyşeller’de Kovid-19’dan ilk can kaybı yaşandı

Seyşeller Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 57 yaşında bir vatandaşın yılbaşından beri tedavi gördüğü hastanede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, bunun ülkedeki ilk can kaybı olduğu belirtildi.

Bakanlık, ülkede bugüne kadar 322 vaka kaydedildiğini ve 222 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, vatandaşlara hitabında, durumun kötüye gitmeye devam ettiğini ve herkesin salgını ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Ramkalawan, salgını kontrol altına almak için halkı maske takmaya ve önlem almaya çağırdı.

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.
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