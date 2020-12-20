Siber savaş kapıda!

ABD’de Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı’nın (CISA), Mart ayından bu yana süren ABD’ye yönelik büyük bir siber saldırıyı duyurmasının ardından, dün ABD’den ilk kez Rusya’ya konuyla ilgili resmi suçlama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’deki bazı devlet kurumlarına yönelik yıkıcı siber saldırıların arkasında “çok açık bir şekilde” Rusya’nın olduğunu söyledi. Pompeo, radyo programında yaptığı açıklamada, “Amerikan hükümet kurumlarının sistemlerine kod yerleştirmek için üçüncü taraf bir yazılım parçası kullanma çabası vardı. Çok net bir şekilde bu adımların arkasında Rusların olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. Rusya ise söz konusu siber saldırı iddialarını reddediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pazartesi gün yaptığı açıklamada, Rusya’nın siber saldırıyla “hiçbir ilgisi olmadığını” söylemişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın konuyla ilgili sessizliğini de değerlendiren Pompeo, Trump yönetiminin perde arkasında konuyla ilgili çalışıyor olabileceğini ifade etti.



Öte yandan saldırıdan etkilenen kuruluşlardan olan Microsoft’un Genel Direktörü Brad Smith, siber saldırıdan Belçika, İngiltere, Kanada, İsrail, Meksika, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki müşterilerinin de etkilendiğini ancak asıl büyük sorunun ABD’de yaşandığını belirterek saldırıdan etkilenen müşterilerinin yaklaşık yüzde 80’inin ABD’de bulunduğu bilgisini paylaştı. Smith, saldırının ABD için bir ‘uyanış’ olacağını ifade etti.



Başlangıç olabilir



ABD’yi sarsan saldırıların daha başlangıç olabileceği de ifade ediliyor. ABD basınında yer alan haberlerde, uzmanların ABD’nin yakın zamanda çok daha büyük siber saldırılara uğrayabileceği yönündeki açıklamalarına yer verildi. Zira Mart ayından beri fark edilmeyen saldırının ne boyutta olduğu henüz bilinmiyor. ABD’nin bu saldıra çok sert bir karşılık vereceği ve iki dev arasında bir ‘siber savaşın’ başlayacağı da iddialar arasında.



ABD’yi karıştıran saldırılarda çok sayıda üst düzey federal kurum hedef alınmıştı. Bunlar arasında ticaret ve enerji bakanlıkları da yer alıyor. Şimdiye kadar elde edilen bilgilere göre hackerlar, SolarWinds firmasının yazılımı ile hükümet kurumları ve firmaların sistemlerine erişim sağlamayı başardı. Federal Enerji Düzenleme Komisyonu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, siber saldırı doğrulanırken, saldırganların ülkedeki nükleer silahlara herhangi bir erişim sağlayamadığını duyurulmuştu.



Siber saldırı, ilk olarak Pazar günü yetkililer tarafından ortaya çıkarılmış, hafta içinde Amerikan basınında çeşitli iddialar yer almıştı. ABD hükümetini alarma geçiren kapsamlı siber saldırıya ilişkin, CIA, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (ODNI) yaptığı ortak açıklamada, söz konusu saldırıdan, birkaç gün önce haberdar oldukları kaydedilmişti.



Konsolosluklar kapanıyor



ABD’de hükümet, Kongre’ye Rusya’daki 2 konsolosluğunu kapatma niyetini bildirdi. Associated Press ajansının elde ettiği bilgilere göre, ABD hükümeti, 10 Aralık’ta Rusya’nın Vladivostok kentindeki konsolosluğu tamamen kapatmak ve Yekaterinburg kentindeki konsolosluğunun faaliyetlerini geçici durdurma isteği konusunda Kongre’yi bilgilendirdi. ABD’nin söz konusu konsolosluklara yönelik bu adımı, Rus hükümetinin 2017’de ülkedeki ABD’li diplomatların sayısını azaltmak istemesi sonucu yapılacak. Ne zaman yapılacağı belirtilmeyen kapatma işlemi sonrasında ABD’nin Rusya’daki tek diplomatik temsilciliği Moskova’daki büyükelçiliği olacak.