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06.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER servisi

Sıcaklık ‘yeşil şehirlerle’ düşer

Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelindeki kentsel bölgeler, iklim değişikliğiyle gelecekte nem düşüşleri görecek, bu da kırsal yerlere kıyasla 5 derece daha sıcak olmalarına neden olacak.

Sıcaklık ‘yeşil şehirlerle’ düşer

“Nature Climate Change” dergisinde yayımlanan araştırmada artan sıcaklıkları azaltmak amacıyla şehirlere yeşil alt yapı inşa etmenin ve kentsel bitki örtüsünü artırmanın önemli bir önlem olabileceği belirtildi. Kıyı dışı şehirlerin çoğunda havanın gelecek yüzyılda daha kuru hale geleceğinin öngörüldüğü araştırmada, kentlerde bitki örtüsünü ve ağaçlandırmayı artırarak yüzey buharlaşmasının daha verimli hale getirilebileceği vurgulandı. Ağaçlandırmanın kentlerin küresel ısınmayla mücadelede etkili rol oynayacağı kaydedildi. Araştırmayı gerçekleştiren ABD’deki Illinois Üniversitesi’nden Lei Zhao, asfalt ve beton yüzeyler gibi alt yapıların daha fazla güneş radyasyonu emdiğini, ağaçların daha az olmasının da kentsel ısı adası etkisine yol açtığını belirterek, “Ağaçlar ve bitki örtüsü atmosfere su bırakarak sıcaklığı düşürmeye yardımcı olacaktır” dedi.

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