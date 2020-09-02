'Silah limitini aşarlarsa kaybeden komşu olur'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Libya’nın huzuru ve istikrarının herkes için önemli olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Libya’da tek çözüm siyasi çözümdür. Ateşkes için çok çaba sarf ettik. Bu konuları Cezayir ile de her zaman görüştük. Bundan sonra da iş birliğimizi her zaman devam ettireceğiz. Libya’daki siyasi süreci ve ateşkesin tesis edilmesini birlikte destekleyeceğiz. Son zamanlarda bazı girişimler oldu ama yine Hafter tarafının siyasi çözüme ve ateşkese inanmadığını, sadece askeri çözüm istediğini bir kere daha gördük. Ama biz çabalarımızı birlikte sürdüreceğiz.”

‘Dışlama adımları’

Çavuşoğlu, Antalya’nın Kaş ilçesine 2 kilometre mesafedeki Meis’e, “Blue Star” isimli feribotlarla asker taşınmasına ilişkin olarak da, ağır silahlar olmadan iç güvenlik için polis ya da jandarma gibi güçlerin adada bulundurulabileceğini kaydetti. Ancak bunun da “limitinin” olduğunu vurgulayan Çaşvuşoğlu şöyle konuştu:

“Son zamanlarda özellikle Yunanistan’ın tek taraflı attığı adımlar, esasen Türkiye’yi dışlamaya yönelik adımlardır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Doğu Akdeniz’de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. (Meis Adası’nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur.”

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin sebebinin, Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde maksimalist taleplerde bulunması ve Türkiye’yi de Ege’ye ve Akdeniz’de dar bir alana hapsetmeye çalışması olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil” dedi. Çavuşoğlu, Meis Adası’nın 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüde olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: “Yunanistan sadece Meis’te değil, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de son zamanlarda AB’nin koşulsuz desteğiyle maalesef uluslararası hukuka aykırı bir şekilde kışkırtıcı adımlar atmaktadır. Biz daha önce de söyledik. Biz kimsenin hakkını yemeyiz ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bu tür adımlar Yunanistan’a zarar verir. Bundan Yunanistan zararlı çıkar. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ve menfaatlerimizi sonuna kadar koruyacağız. Bunda da kararlıyız.”

‘Kışkırtmaya çalışıyor’

Çavuşoğlu, “Başkalarının kışkırtmasıyla ya da kullanmasıyla Türkiye’ye yönelik olumsuz adımlar atmayın. Aramızdaki anlaşmaları ve uluslararası hukuku yok saymayın. Bundan zararlı çıkarsınız. Ama bizimle diyaloğa varsanız, bizimle var olan sorunları diyalog yoluyla çözmeye varsanız, biz her zaman vardık. Yunanistan maalesef sorunu çözmekten yana değil, hasmane tutumla bizi kışkırtmaya çalışıyor. Bu kışkırtmanın sonu son derece tehlikelidir” ifadelerini kullandı.

CEZAYİR’LE LİBYA’DAKİ DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğu görüşmede ikili lişkiler ve Libya’daki son durum ele alındı. Bukadum, geçtiğimiz günlerde Cezayir’in Libya krizine yönelik tutumu ve beklentisine ilişkin, şu açıklamayı yapmıştı: “Bizim beklentimiz barış. Bir an önce Libya’nın barış ve istikrara geri dönmesi. Toprak bütünlüğüne, meşruiyetine ve Libyalıların seçimlerine saygılı biçimde, tek bir Libya olması, bizim beklentimiz ve bunun için de çalışıyoruz. Tüm taraflarla eşit şartlarda uluslararası meşruiyet çerçevesinde görüşebiliyoruz. Biz tüm Libyalılar birlik içinde olsun istiyoruz. Biz onları, herhangi şekilde Libya’nın toprak bütünlüğünü, geleceğini, barışını ve birliğini tehlikeye atacak biçimde ayrı tutmak istemiyoruz.”

ANKARA’DAN RUMLARA AMBARGOYU KALDIRAN ABD’YE SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırması kararına sert tepki gösterdi. Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin kararının, adadaki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saydığı bildirildi. Açıklamada, “Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD’nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır” denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD’nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu 2021 mali yılı için kaldırdığını bildirdi. Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GKRY’i “Doğu Akdeniz’deki kilit ortağımız” olarak nitelendirdi. GKRY ile savunma iş birliğini derinleştirdiklerinin altını çizen Pompeo, “Gelecek mali yıl için Kıbrıs’a öldürücü olmayan savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına yönelik kısıtlamaları kaldıracağız” ifadesini kullandı.