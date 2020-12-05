Silahlanma yarışında ‘zirve’ yine İsrail’in

Raporda, İsrail’in, ‘Gayrı safi yurtiçi hasılasında (GSYH) yüzde 5,3’lük oran ve 20 milyar dolarlık askeri harcamalarıyla 2007’den bu yana dünyanın en güçlü silahlanan ülkesi olduğu’ belirtildi. İsrail’de orduya yapılan bu yüksek yatırımların, İsrail’in halen gergin güvenlik durumunun bir sonucu olarak devam ettiği ve Ortadoğu’daki genel olarak yüksek düzeyde kalan silahlanma oranıyla uyumlu olduğu kaydedildi.

151 ülkenin askeri harcamalarının diğer alanlardaki harcamalara ve GSYH oranı baz alınarak hazırlanan endekste ikinci sırada ise Ermenistan bulunuyor. Ermenistan’ı sırasıyla Umman, Bahreyn, Singapur, Suudi Arabistan, Brunei, Rusya, Kuveyt ve Ürdün izledi. BICC’nin raporuna göre, Türkiye, askeri harcamaların GSYH’ya oranı yüzde 1,8 ile endekste 20’nci sırada yer aldı.