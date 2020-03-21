21.03.2020 - 22:59 | | AA
Şili'de corona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.