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29.05.2020 - 21:45 | | AA

Şili'de covid-19 görülenlerin sayısı 90 bini aştı

Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip corona virüse (covid-19) yakalananların sayısı 90 bini geçti.

Şili'de covid-19 görülenlerin sayısı 90 bini aştı

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs görülen kişi sayısı 3 bin 695 artarak 90 bin 638'e ulaştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 54 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 944'e yükseldi. Bu rakam şimdiye kadar bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısı olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesi, 72 bin 910 vaka ve 685 ölümle salgından en çok etkilenen bölge olarak öne çıkıyor.

Bölgedeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kullanımının yüzde 90'ın üzerine çıktığı ve sağlık sisteminin tehlikede olduğu açıklanmıştı.

Kovid-19 vakalarının hızlı artışı nedeniyle başkent Santiago ve çevresinde "mega karantina" adı verilen karantina 16 Mayıs'ta uygulanmaya başlanmış ve 5 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 3 Mart'ta görülmüş, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 21 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

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