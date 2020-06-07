Şili'de covid-19 nedeniyle son 24 saatte 96 kişi öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 96 artarak 1637'ye, vaka sayısı da 6 bin 400 artışla 134 bin 150'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte açıklanan vaka ve ölü sayısı, Şili'de salgının başından bu yana kayda geçen en yüksek vaka ve ölü sayısı oldu.

Ölü sayısı 653 artacak

Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düzenlemesi doğrultusunda test yapılmamış olsa bile Kovid-19 ile bağlantılı sebeplerden yaşanan ölümlerin de "virüs kaynaklı ölüm" şeklinde sınıflandırılmasıyla ülkedeki ölü sayısının artacağını açıkladı.

Manalich, DSÖ'nün Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayımına ilişkin yaptığı değişikliği hatırlatarak, 653 muhtemel Kovid-19 kaynaklı ölümün de mevcut ölü sayısına ekleneceğini belirtti.

Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığının ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölü sayısını 2 bin 290 olarak güncellemesi bekleniyor.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 100 binden fazla vaka ve 1200'den fazla ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıktı.

Bölgedeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kullanımının yüzde 95'in üzerine çıktığı ve sağlık sisteminin tehlikede olduğu açıklanmıştı.

Kovid-19 vakalarının hızlı artışı nedeniyle başkent Santiago ve çevresinde "mega karantina" adı verilen karantina 16 Mayıs'ta uygulanmaya başlanmış ve 12 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.