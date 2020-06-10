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10.06.2020 - 21:06 | | AA

Şili'de covid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 500'e yaklaştı

Şili'de yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 475'e yükseldi.

Şili'de covid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 500'e yaklaştı

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülenlerin sayısı 5 bin 737 artarak 148 bin 496'ya ulaştı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, yaklaşık 120 bin vaka ve 2 bin 115 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sağlık Bakanı Jaime Manalich, geçen hafta, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının nüfus hizmetlerine işlenenlerden alınacağını açıklamıştı.

Bölgedeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kullanımının yüzde 95'in üzerine çıktığı ve sağlık sisteminin tehlikede olduğu belirtilmişti.

Kovid-19 vakalarının hızlı artışı nedeniyle başkent Santiago ve çevresinde "mega karantina" adı verilen karantina 16 Mayıs'ta uygulanmaya başlanmış ve 12 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.

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