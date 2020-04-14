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14.04.2020 - 07:00 |

Şimdi de Trump ile Fauci krizi!

ABD’de Başkan Donald Trump’ın yeni tip corona virüs (covid-19) salgınını ele alış biçimi sert biçimde eleştirilirken, Amerikan yönetiminin koronavirüs konusundaki baş sağlık danışmanı Doktor Anthony Fauci ile yıldızlarının barışmadığı gözleniyor.

Şimdi de Trump ile Fauci krizi!

 

New York Times gazetesinin yayımladığı ve Beyaz Saray’ın virüs konusundaki politikalarının eleştirildiği makalede, Trump’ın Kovid-19 salgınına yönelik ilk haftalardaki tutumu incelendi. Trump’ın, potansiyel virüs salgını hakkında çok önceden uyarıldığı halde bürokrasideki iç bölünme, planlama eksikliği ve kendi içgüdülerine olan inancı yüzünden uyarılara zamanında cevap veremediği öne sürüldü.

Makalede, Trump’ın “bir an önce harekete geçmek yerine söylemleri kontrol etmeye, ekonomideki kazanımları korumaya ve üst düzey yetkililerden gelen uyarıları ortadan kaldırmaya odaklandığı” öne sürüldü.

Bu makalenin ardından ABD yönetiminin koronavirüs konusundaki baş sağlık danışmanı Doktor Anthony Fauci de, CNN televizyonuna verdiği mülakatta Kovid-19’u durdurmaya yönelik önlemlerde geç kalındığını belirtti.

‘Fauci’yi kov’ etiketi!

ABD’nin sağlık politikasına yön veren en önemli kişi olan Fauci, erken önlem alınsa daha fazla hayat kurtarılacağını kimsenin inkar edemeyeceğini söyledi, ama “O dönemde her şeyi kapatma önerisine çok direnç vardı” diyerek bu tür kararların sadece sağlık kaygılarıyla alınmadığını kaydetti.

Bu açıklamaların ardından Trump, ilginç şekilde Fauci’ye yanıt verdi. Trump, resmi Twitter hesabından, bir kişinin içinde “Fauci’yi kov” etiketinin de yer aldığı mesajını paylaştı. Tweet’te Fauci’nin 29 Şubat’ta “Endişelenecek bir şey yok!” dediği öne sürüldü.

NYT makalesinde ABD İnsanı Hizmetler Bakanı Alex Azar’ın 30 Ocak’ta Trump’ı virüsün yayılmasının ciddiyeti konusunda uyarmasına rağmen, Başkan’ın kendisini “telaşçı” olarak nitelediği kaydedilmişti. Bu konuya da değinen Trump, Azar’ın kendisini uyarmadığını, hatta kendisinin Çin’e yönelik seyahat yasağı uygulanması konusunda herkesten önce davrandığını ifade etti.

Bakan Koca'dan #BirlikteYeneceğiz paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz
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