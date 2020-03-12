12.03.2020 - 17:40 |
Singapur'da corona virüs alarmı! Tüm camiler kapatılacak
Singapur'daki tüm camiler corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle en az 5 gün kapalı tutulacak.
Singapur İslam Konseyi'nden yapılan açıklamada, söz konusu kararın virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alındığı belirtildi.
Camilerin kapalı tutulduğu 5 günlük süreçte dezenfeksiyon çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.
Kararın yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Singapur'da corona virüs tespit edilen kişi sayısının 178'i bulduğu açıklanmıştı.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 717'ye yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 127 bini aşmış durumda...