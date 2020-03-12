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12.03.2020 - 17:40 |

Singapur'da corona virüs alarmı! Tüm camiler kapatılacak

Singapur'daki tüm camiler corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle en az 5 gün kapalı tutulacak.

Singapur'da corona virüs alarmı! Tüm camiler kapatılacak

Singapur İslam Konseyi'nden yapılan açıklamada, söz konusu kararın virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alındığı belirtildi.

Camilerin kapalı tutulduğu 5 günlük süreçte dezenfeksiyon çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.

Kararın yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Singapur'da corona virüs tespit edilen kişi sayısının 178'i bulduğu açıklanmıştı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 717'ye yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 127 bini aşmış durumda...

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber: 1 şehitŞanlıurfa Valiliği, "Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir jandarma uzman onbaşı ile üç yerel güvenlik personelinin şehit olduğunu" bildirdi.
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