Singapur’da corona virüs temas takip cihazı planları protesto ediliyor

Halkın gönüllü olarak kullanması beklenen temas takip uygulamasına yeteri kadar ilginin olmadığını ifade eden Singapur hükümeti, yeni bir temas takip cihazı programını parlamentoda tartışmaya açmıştı.

Söz konusu cihazın takılmasının zorunlu hale getirilip getirilmeyeceği net olmasa da sosyal medyada bu plana karşı başlatılan imza kampanyasına büyük destek geldi.

Hafta sonu boyunca 30 binin üzerinde imzanın toplandığı kampanyayı başlatanlar, “Singapur’un özgür, bağımsız ve yasalara uyan vatandaşları olarak gizlilik haklarının açık bir ihlâli olan bu cihaz planını şiddetle kınıyoruz” dedi.