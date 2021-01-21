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21.01.2021 - 16:50 | | AA

Sınıfta maske takmayı kabul etmeyen öğretmenler işten atıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 3 öğretmenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sınıfta maske kullanma zorunluluğuna karşı çıktıkları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Sınıfta maske takmayı kabul etmeyen öğretmenler işten atıldı

Viyana Milli Eğitim Müdürlüğünden basına yapılan açıklamaya göre, başkentin 20. Bölgesinde bulunan bir okulda 3 öğretmenin bütün görüşmelere rağmen maske düzenlemesine karşı çıktıkları için haklarında inceleme başlatıldı.

Açıklamada, söz konusu öğretmenlerin yaklaşık 3 hafta önce görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek konuya ilişkin inceleme devam ettiği için detaylı bilgi paylaşılamayacağı kaydedildi.

Eyalet genelinde yalnızca bu 3 öğretmenin Kovid-19 düzenlemesine uymadığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin ders verdikleri okulda 400 öğrencinin tam zamanlı olarak eğitim gördüğü ifade edildi.

Avusturya'da salgınla mücadele kapsamında uygulanan ve 24 Ocak'ta sona ermesi öngörülen karantinanın 8 Şubat'a uzatılması kararlaştırılmıştı.

Ülkede, 25 Ocak'tan itibaren ise İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un bir türünün yayılmasını önlemek için toplu taşıma araçları ve kapalı alanlarda "FFP2" maskesi kullanma zorunluluğu getirilmişti.

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