Sınıfta maske takmayı kabul etmeyen öğretmenler işten atıldı

Viyana Milli Eğitim Müdürlüğünden basına yapılan açıklamaya göre, başkentin 20. Bölgesinde bulunan bir okulda 3 öğretmenin bütün görüşmelere rağmen maske düzenlemesine karşı çıktıkları için haklarında inceleme başlatıldı.

Açıklamada, söz konusu öğretmenlerin yaklaşık 3 hafta önce görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek konuya ilişkin inceleme devam ettiği için detaylı bilgi paylaşılamayacağı kaydedildi.

Eyalet genelinde yalnızca bu 3 öğretmenin Kovid-19 düzenlemesine uymadığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin ders verdikleri okulda 400 öğrencinin tam zamanlı olarak eğitim gördüğü ifade edildi.

Avusturya'da salgınla mücadele kapsamında uygulanan ve 24 Ocak'ta sona ermesi öngörülen karantinanın 8 Şubat'a uzatılması kararlaştırılmıştı.

Ülkede, 25 Ocak'tan itibaren ise İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un bir türünün yayılmasını önlemek için toplu taşıma araçları ve kapalı alanlarda "FFP2" maskesi kullanma zorunluluğu getirilmişti.