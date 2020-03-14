Sınır duvarı iki can aldı!

BBC’nin haberine göre, ailesine ekonomik destek sağlayabilmek hayaliyle ABD’ye geçmek isteyen Miriam Stephany Giron Luna isimli 19 yaşındaki hamile kadın, 7 Mart günü El Paso yakınlarında çelik tellerle örülü duvara tırmanmaya çalışırken düştü. Guatemala Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kadının sınıra birlikte geldiği, bebeğin babası olduğu düşünülen 26 yaşındaki erkeğin, Luna’nın 6 metre yükseklikten düşmesinin ardından ABD sınır devriye muhafızlarına haber vererek ambulans çağırttığı belirtildi. Açıklamada, El Paso’da bir hastaneye kaldırılan, beyin kanaması geçiren, vücudunda ciddi hasarlar bulunan Luna’nın bir dizi ameliyata alındığı ancak kurtarılamadığı bildirildi. Sezaryenle alınmaya çalışılan bebeğin de kurtarılamadığı ifade edildi. ABD Gümrük ve Sınır Koruma ise, “kadının ölümünden, onu duvara tırmanmaya teşvik eden insan kaçakçılarını” sorumlu tuttu.