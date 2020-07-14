Sınırda gerginlik devam ediyor

Azerbaycan-Ermenistan sınırın Tovuz bölgesinde önceki gün başlayan çatışmaların gece de devam ettiği bildirildi. Ermenistan ordusu önceki gün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sınırda yaşanan çatışmalar dolayısıyla düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu. Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın provokasyonunu engellediğini ve gereken yanıtı verdiğini bildiren Aliyev, “Ermenistan’ın tüm çabaları iflas etti, Azerbaycan kendi sınırını korudu ve Ermeni askerleri Azerbaycan topraklarına bir santimetre bile geçemedi” dedi. Aliyev, sınırdaki durumun halen gergin olduğuna dikkati çekerek, tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğunu vurguladı. Aliyev, “Düşmana dün ve bu gece gereken yanıtı verdik. Askerlerimizin intikamı alındı ve bundan sonra da alınacak. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ve kalmayacak. Tüm olanaklarımızı kullanarak kendimizi savunacağız” dedi.

Karşılıklı suçlama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, gerilimin sonuçlarından Azerbaycan yönetiminin sorumlu olacağını savundu. Paşinyan, “Azerbaycan yönetimi, bölgesel istikrarı bozmanın sonuçlarından tümüyle sorumlu olacak. Türkiye’nin bölgedeki istikrarsızlığı kışkırtmaya yönelik tutumu endişe yaratıyor. Nitekim Türk Dışişleri’nin açıklamasında aleni ve geleneksel hale gelmiş Ermeni karşıtı mantıkla Azerbaycan’ın eylemlerine koşulsuz destek verileceği ifade ediliyor” dedi.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) tüm taraflara çatışmaya son verme ve gerginliğin azaltılması için acil adım atma çağrısında bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, tarafların Minsk Grubu çerçevesinde doğrudan iletişim kurması gerektiğinin altı çizilerek, ateşkes ihlalinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) tekrar sahada denetime başlamasının önemine işaret ettiği kaydedildi.

ANKARA’DAN ERMENİSTAN’A: ‘AKLINI BAŞINA TOPLASIN’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından “#SeninleyizAzerbaycan” etiketiyle paylaştığı mesajında, “Dost ve kardeş Azerbaycan’a Ermenistan tarafından yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır. Her zaman ve her şartta Seninleyiz Azerbaycan” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Ermenistan’ın, Azerbaycan’a yönelik saldırısına, “Ermenistan’ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir” sözleriyle tepki gösterdi. TRT Haber’de söz konusu gerginliğe değinen Çavuşoğlu, bugüne kadar Ermenistan’ın hiçbir çözüme yanaşmadığını vurgulayarak, “Ermenistan’ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Ermenistan’ın saldırgan milliyetçilik anlayışının yeni bir tezahürü olan bu eylemin Azerbaycan tarafından püskürtülmüş olmasının, saldırganlığın karşılıksız bırakılmayacağının somut göstergesi olduğu vurgulandı. Ermeni tarafının bu tür tehlikeli taktiklerden vazgeçmesi, aklıselim davranması ve hukukun yolunu seçmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, kendi kapasitesini aşan emeller uğrunda maceraperestliğe soyunmanın, Ermenistan’ın muhakeme zaafını ortaya koyduğu, bölgedeki barışın önündeki en büyük engeli oluşturduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan “Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın: Türkiye kardeş Azerbaycan’ın her daim yanında olacaktır” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik provokasyon ve saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti, “Azerbaycan’ı her hal ve şart altında sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Twitter’dan “Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan’ın Azerbaycan’ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz... Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız” paylaşımını yaptı. l ANKARA Milliyet