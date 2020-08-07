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07.08.2020 - 18:06 | | DHA

Sınırda korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı. Yangının, Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'nden itfaiye ekipleri sevk edilerek, önlem alındı.

Sınırda korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Bulgaristan'da, Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Harmanlı ilçesinin Rogozinovo ve Balgaran köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanlar Türkiye tarafından görülürken, alevler Uzunbayır köyünün hemen karşısındaki bölgeye kadar ilerledi. Yangının Türkiye tarafındaki ormanlık alanları da tehdit etmesi üzerine sınır bölgesine, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nden itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekipler, önlem alarak, sınırın Türkiye tarafında beklemeye başladı.

Sınırda korkutan yangın Ekipler olay yerinde

Bulgaristan'da, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptıktan sonra kullanılan Maritsa Otoyolu'nun Simeinovgrad- Lubimets kesiminin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

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