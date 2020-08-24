Sınırda NATO gerginliği

Belarus’ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından başlayan protesto gösterileri devam ederken, Cumhurbaşkanı Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ‘dış güçlerin ülkesine yönelik adımlarıyla’ ilgili iddiaları da sürüyor. Lukaşenko, son olarak NATO’yu ülkesini bölmeye çalışmakla suçladı. Lukaşenko, Belarus’un batısındaki Grodno bölgesinde bir askeri tesisi denetlerken gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO’nun kendisini devirerek ülkesinin liderini değiştirmeye çalıştığını söyledi. Lukaşenko, Belarus ordusunu, komşu ülkeler Polonya ve Litvanya’daki NATO askerlerinin hareketliliği karşısında dikkatli olması yolunda uyardı.

‘Savunmaya yönelik’

NATO ise, Aleksandr Lukaşenko’nun Polonya ve Litvanya’daki askeri birliklerin bölgeye takviye edildiğine yönelik iddialarını reddetti. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, yaptığı açıklamada, “NATO’nun Belarus sınırına takviye yaptığına dair tüm iddialar temelsizdir” ifadesini kullandı. NATO’nun Belarus veya başka bir ülkeye tehdit oluşturmadığını belirten Lungescu, “NATO’nun bölgede askeri takviye çalışması bulunmamaktadır. Duruşumuz kesinlikle savunmaya yöneliktir. Tetikteyiz ve herhangi bir saldırıyı caydırmaya, müttefiklerimizi savunmaya hazırız. Minsk yönetimini temel haklara saygı duymaya davet ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan seçimleri kazandığı açıklanan ancak muhalefetin seçimde hile yapıldığı suçlamasıyla karşılaşan Lukaşenko, NATO’nun Belarus’u bölmeye ve ülkeye “yeni bir cumhurbaşkanı yerleştirmeye” çalıştığını iddia etmişti. Lukaşenko, Polonya ve Litvanya’daki askerlerin hazırlık içinde olduklarını savunarak, silahlı kuvvetleri ülkenin batı sınırından çektiğini belirtmişti.