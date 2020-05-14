Sınırlar her an açılabilir

Almanya, 16 Mayıs’tan itibaren Fransa, İsviçre ve Avusturya’ya kontrollü olarak gidilebileceğini, tedbirlere uyulursa 15 Haziran’da tüm sınırlarının açılacağını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya’nın sınırları açma kararına destek verirken, turizme ilişkin hazırladığı taslakta, AB içinde yaz mevsiminde yapılacak tatillere belirli hijyen ve güvenlik kuralları çerçevesinde yeşil ışık yaktı.