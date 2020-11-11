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11.11.2020 - 07:00 |

ŞİÖ’de gündem Kovid aşısı

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderlerinin videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği zirvenin açılışında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 aşılarıyla ilgili çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

ŞİÖ’de gündem Kovid aşısı

Tüm dünyadaki insanların aşıya ihtiyaç duyduğunu ve Rusya’nın aşıların tedariki konusunda dünyanın tüm ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Putin, “Hiç abartısız tüm gezegendeki insanların ilaçlara ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurarak bu süreçlerin politize edilmemesini öneriyoruz” dedi.
Öte yandan toplantıda konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 salgınının dünya genelinde etkisini hızla artırmasına ilişkin, “Dünya Sağlık Örgütü’nün hayati liderlik rolünü desteklemeli, salgının siyasileştirilme veya yanlış şekilde etiketlenme girişimine karşı çıkmalıyız” dedi. Şi ayrıca Çin’in dışa açılım politikasına yönelik, ülkesinin kalkınmasının dünyadan ayrı bir şekilde olmayacağını, refah için dünyanın Çin’e, Çin’in dünyaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

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