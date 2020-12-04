04.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Sıtmayla mücadele için yaşlandı!
İngiliz futbolcu David Beckham, sıtma hastalığıyla mücadele eden “Malaria No More UK” adlı kuruluşun kampanya reklamında dijital olarak yaşlandırıldı.
45 yaşındaki Beckham, kuruluşun “Sıtma ölsün, milyonlar yaşasın” adlı kampanyasının reklamında, gelecekte 70 yaşındayken sıtmanın yok olduğunu gören bir kişiyi canlandırdı. Beckham videoda şunları söyledi: “Sıtmaya karşı mücadele çok önemli. Çünkü hastalık çocukların katili olmaya devam ediyor. Sıtmayı yok edelim.”