Sıtmayla mücadele için yaşlandı!

45 yaşındaki Beckham, kuruluşun “Sıtma ölsün, milyonlar yaşasın” adlı kampanyasının reklamında, gelecekte 70 yaşındayken sıtmanın yok olduğunu gören bir kişiyi canlandırdı. Beckham videoda şunları söyledi: “Sıtmaya karşı mücadele çok önemli. Çünkü hastalık çocukların katili olmaya devam ediyor. Sıtmayı yok edelim.”