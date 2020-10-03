Siyahi bir adamın gözaltındayken aşırı dozdan ölmesi üzerine 5 polis istifa etti

Memurların istifalarını isteyen polis müdürü Johnny Jennings perşembe günü yaptığı açıklamada, "Politikamıza uysalardı, Harold Easter'a en azından bir şans vermiş olurduk" dedi.

"Easter'ın tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu ortadaydı."

41 yaşındaki Harold Easter, bir uyuşturucu soruşturması kapsamında 23 Ocak'ta tutuklanmıştı. Memurlar, tutuklanmasıyla sonuçlanan düşük hızda araba kovalamacası sırasında Easter'ın büyük miktarda krek kokain çektiğini biliyordu.

The Charlotte Observer'ın haberine göre, teşkilatın politikası, uyuşturucu aldığından şüphelenilen kişileri nezarethaneye atmadan önce tıbbi yardım istemeyi gerektiriyor. Biri çavuş 4'ü memur olmak üzere 5 polis, Easter'ı sağlık görevlisi tarafından kontrol edilmeden sorgu odasına almış ve 40 dakikadan fazla gözetimsiz bırakmıştı. Teşkilat politikası, memurların şüphelileri her 15 dakikada bir gözle görülür şekilde kontrol etmelerini de şart koşuyordu.

Polis teşkilatının tutuklama ve gözaltında tutmaya dair yayımladığı videoda "Öleceğimi sanıyorsunuz ama ölmeyeceğim" diyen Easter'ın ardından yere yığılıp bir memur gelene kadar 8 dakika boyunca orada yattığı görüldü. Daha sonra hastaneye kaldırılan Easter üç gün sonra da hayatını kaybetti.

Görevi bırakan memurlar Brentley Vinson, Michael Benfield, Michael Joseph, Shon Sheffield ve çavuş Nicolas Vincent ocak ayından bu yana idari izinde bulunuyor. Polisler istifalarının ardından maaşlarını almaya devam edecek.

Bölge Savcısı Spencer Merriweather III eylül ayında yaptığı açıklamada, söz konusu görevlilere kasıtsız adam öldürme suçlaması yöneltmeyeceğini çünkü vaktinde tıbbi kontrolden geçirilmiş olsa bile Easter'ın yaşayıp yaşamayacağının açıkça kanıtlanamayacağını söylemişti.

Kaynak: Independent Türkçe