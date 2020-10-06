MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Skandal haritayı paylaştı! Türkiye'nin topraklarını Ermenistan'a kattı
ABONE OL
06.10.2020 - 11:00 |

Skandal haritayı paylaştı! Türkiye'nin topraklarını Ermenistan'a kattı

Fransız Belediye Başkanı Laurent Wauquiez'ın sosyal medya hesabından paylaştığı haritada, Türkiye'nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.

Skandal haritayı paylaştı! Türkiye'nin topraklarını Ermenistan'a kattı

Fransa'da bir belediye başkanı, Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi topladıklarına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda yer alan haritada, Türkiye'nin doğusunun Batı Ermenistan olarak gösterilmesi dikkat çekti.

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlemesinin ardından başlayan çatışmalar, tüm cephe hattı boyunca devam ediyor. Azerbaycan'ın gerçekleştirmiş olduğu saldırılar sonrası Ermenistan'daki hastanelerde yaralı askerlerden dolayı sağlık sistemi çökmüş durumda.

TÜRK TOPRAKLARINI ERMENİSTAN OLARAK GÖSTERDİLER

Fransa'da Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez de, Ermenistan için ilaç ve acil yardım malzemesi topladıklarını açıkladı. Ancak Fransız Başkan'ın ilaçları topladıktan sona paylaştığı harita tepki çekti. Wauquiez'ın paylaştığı haritada, Türkiye'nin doğusu Batı Ermenistan olarak gösterildi.

Skandal haritayı paylaştı Türkiyenin topraklarını Ermenistana kattı

    Kına gecesinde oynarken hayatını kaybettiBursa'da yasak olmasına rağmen düzenlenen kızının kına gecesinde oynayan Nermin Benli, fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Benli, hayatını kaybetti. Benli’nin oynarken yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polis Akademisi tarafından bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Polis Akademisi tarafından bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    PKK onu 18 yaşındayken kandırdı

    Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

    Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

    Sıradaki Haber