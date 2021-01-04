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04.01.2021 - 00:30 | | AA

Skandal iddia! Trump ondan seçim sonuçlarını değiştirmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'e "seçim sonuçlarının kendi lehine çevrilmesi için" adım atması çağrısında bulunduğu iddiası kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Skandal iddia! Trump ondan seçim sonuçlarını değiştirmesini istedi

 

ABD Başkanı Trump ile Raffensperger arasında cumartesi günü yapılan telefon görüşmesinin kayıtlarını Washington Post gazetesi yayımladı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin kaydında, seçimlerde hile yapıldığını ve kritik eyaletlerden Georgia'daki seçimleri kendisinin kazandığını savunan Trump'ın, "Tek istediğim şey bu: Elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum, çünkü eyaleti biz kazandık." şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Resmi seçim sonuçlarına göre Demokrat rakibi Joe Biden'ın 11 bin 779 oy farkıyla kazandığı Georgia eyaletinde hile yapıldığını ileri süren Trump, bazı bölgelerde oy sayım makinelerinin illegal şekilde ortadan kaldırıldığını ve seçim sonuçlarının kendi lehinde tescil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Georgia'da yaşayanların seçim sonuçlarından dolayı kızgın olduğunu savunan Trump, "Oyları yeniden hesapladığınızı söylemekte hiçbir beis yok." ifadesini kullandı. 

Öte yandan konuyla ilgili Twitter hesabından da bir açıklama yapan Trump, Cumhuriyetçi eyalet sekreterinin eyaletteki "seçim hileleriyle" ilgili hiçbir fikrinin olmadığını ileri sürdü. 

Raffensperger ise kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm saygımla Bay Başkan: Söylediğiniz şey doğru değil, doğrular ortaya çıkacaktır." yorumunu yaptı. 

3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kritik eyaletlerinden Georgia'da sonuçlar, 11 bin 779 farkla Joe Biden lehine tescil edilmişti. 

Trump'ın eyaletteki seçim sonuçları tescil edilmesin yönündeki mahkeme başvuruları ise karşılıksız kalmıştı.

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