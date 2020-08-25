MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Skandal iddia! Uygur Türkleri'ne 'corona virüs' zulmü
ABONE OL
25.08.2020 - 19:00 | | AA

Skandal iddia! Uygur Türkleri'ne 'corona virüs' zulmü

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin, yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele bahanesiyle haftalarca evlerinde kilitli tutulduğu iddia edildi.

Skandal iddia! Uygur Türkleri'ne 'corona virüs' zulmü

 

İngiliz haber sitesi The Guardian’ın internet üzerinden yapılan paylaşımlara dayandırdığı haberine göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan bazı Müslümanların, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kelepçelenerek evlerine kapatıldığı ve tedavi ettiği iddia edilen bir ilacı içmeye zorlandığı ileri sürüldü.

İnternet kullanıcıları tarafından çevrimiçi yayınlanan videolarda, konut sakinlerinin pencerelerden çığlık attığı ve zorla tutulduklarını belirttikleri duyuldu.

Haftalarca evde tutulduklarını ileri süren kullanıcılar, sosyal medya üzerinden şikayetlerini paylaştı.

Ağustos ayı ortasına kadar 531'den fazla vaka olan bölgede, son bir haftadır yeni vaka bildirilmedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adana'daki yangına ilişkin açıklamaAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangında zarar görenler için 1 milyon lira kaynak aktarıldığını hatırlatarak, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gönderdiği yardım, yarın sabahtan itibaren vatandaşlarımıza takdim edilecektir. Sayın Valimiz o konuyla ilgili bir çalışma yapıyor." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Giresun'da son durum ne? AFAD son dakika açıkladı

Giresun'da son durum ne? AFAD son dakika açıkladı

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

25 Ağustos Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

25 Ağustos Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

Sıradaki Haber