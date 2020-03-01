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01.03.2020 - 09:24 | | AA

Slovakya’da genel seçimleri muhalefetteki OLANO Partisi kazandı

Slovakya'da sandık çıkış anket sonuçlarına göre OLANO Partisi, milletvekili seçimlerinden 25,3’lük oy oranıyla birinci parti olarak çıktı.

Slovakya’da genel seçimleri muhalefetteki OLANO Partisi kazandı

Slovakya Haber Ajansı TASR’ın haberinde, milletvekili seçimlerinin sandık çıkış anket sonuçları paylaşıldı.

Haberde, ana muhalefet Basit İnsanlar ve Bağımsız Kişiler Partisinin (OLANO) yüzde 25,3 ile birinci olduğu, iktidardaki Yön-Sosyal Demokrat Partisinin (SMER) yüzde 13,9 ile ikinci sırada seçimleri tamamladığı bildirildi.

AŞRI SAĞ 8,8’LİK OY ORANINA ULAŞTI
İlerici Slovakya (PS) ve Birlikte Partisinin (Spolu) yüzde 8,8 oy aldığı belirtilen haberde, aşırı sağcı Bizim Slovakyamız Partisinin (LSNS) de 8,8’lik oy oranına ulaştığı kaydedildi.

Yüzde 5'lik seçim barajını aşarak, 150 sandalyeden oluşan parlamentoya, Aileyiz Partisi yüzde 7,5, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS) yüzde 6,4, Andrej Kiska'nın kurduğu İnsanlar İçin Partisi yüzde 5,6 ve Hıristiyan Demokratlar Partisinin (KDH) yüzde 5 ile girmeyi başardığı aktarıldı.

Seçimler sonucunda hiçbir parti tek başına hükümet kurabilecek oy oranına ulaşamazken, 8 partinin girdiği mecliste koalisyon hükümeti kurmanın dışında bir seçenek öngörülmüyor.

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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