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17.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Soğuğa meydan okuyan yüzücüler

Danimarka’nın Espergaerde kasabasında bir grup yüzücü, dondurucu soğuğa aldırış etmeden Sound Boğazı’nda yüzdü.

Soğuğa meydan okuyan yüzücüler

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de de birçok kişi donan su kütlesinin üzerinde buz pateni yaptı. Finlandiyalı bir ‘kış yüzücüsü’ de donmuş tabakadaki kırılan bölgede soğuk sudan çıkarken görüntülendi.

173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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